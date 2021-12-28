Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал, сколько было потрачено на призовые выплаты победителям и призерам летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в 2021 года.

«В очень непростых условиях готовились наши спортсмены к Играм в Токио, в условиях ограничений. Общая сумма призовых выплат победителям и призерам Игр составила 823,9 млн рублей», – цитирует Матыцина ТАСС.

Летний Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа. Сборная России вошла в топ-5 неофициального медального зачета, завоевав 71 медаль. Спортсмены привезли из Японии 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Летний Паралимпийские игры прошли в Токио с 24 августа по 5 сентября. Сборная России заняла четвертое место в медальном зачете, завоевав 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых наград.