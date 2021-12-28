Полузащитник римской «Ромы» Генрих Мхитарян может стать спортивным директором «Краснодара» после завершения карьеры футболиста. Об этом сообщает ArmSport, ссылаясь на армянского журналиста Арарата Мамбреяна.

По информации источника, Мхитарян на словах уже договорился о сотрудничестве с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким. Генрих займет должность в структуре «быков» после завершения профессиональной карьеры.

Источник подчеркивает, что Мхитарян не хочет переходить в российские клубы в качестве футболиста. Ранее в СМИ появилась информация о том, что на Генриха претендует «Спартак».

Мхитарян играет за «Рому» с 2019 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл 34 матча в итальянской Серии А. Он забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. В текущем сезоне Генрих сыграл в 23 матчах и забил 2 мяча.