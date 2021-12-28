Умер бывший игрок «Ростова», «Батайска-2007» и «Таганрога» Николай Ширшов. Выдающийся защитник и представитель Узбекистана скончался на 47-м году жизни.

«Николай Владимирович выступал за наш клуб 5 лет, провел за него более 100 матчей. Футбольный клуб «Ростов» приносит глубочайшие соболезнования родным и близким Николая Владимировича», – говорится на странице клуба в Твиттере.

Причины смерти не называются представителями команды.

В России Николай Ширшов также выступал за СКА и «МИТОС». За пределами страны провел 159 матчей в составе «Пахтакора» и 64 матча в футболке сборной Узбекистана, отличившись 13 голами. В национальной команде он пробыл с 1996 по 2005 год.

Ранее скончался экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула. Его не стало на 62-м году жизни.