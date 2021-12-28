Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев приехал в Санкт-Петербург. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее появилась информация о том, что «Зенит» планирует приобрести форварда. Напомним, интерес к Ивану Сергееву проявлял московский «Локомотив».

Форвард «Крыльев Советов» начинал карьеру в «Строгино». Затем Сергеев выступал за «Ригу», «Тамбов» и «Торпедо» из Москвы. За самарский клуб Иван играет с прошлого года.

В минувшем сезоне 26-летний форвард стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги и установил рекорд первенства по голам. В 42 играх Сергеев забил 40 мячей и помог «Крыльям Советов» вернуться в Российскую Премьер-Лигу.

В текущем сезоне футболист сыграл в 20 матчах, забив восемь голов. На счету форварда шесть результативных передач.