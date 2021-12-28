Победитель Открытого чемпионата США 2020 года, экс-третья ракетка мира австриец Доминик Тим сообщил, что пропустит первый крупный старт сезона, Открытый чемпионат Австралии.

О принятии решения он написал в своем Твиттере.

Спортмен назвал самочувствие нормальным и уточнил, что уже приступил к активным тренировкам. Несмотря на это, он намерен не выступать на Australian Open.

Сообщается, что он откроет сезон на Cordoba Open в Аргентине в конце января. Пока теннисист находится в Австрии.

В завершившемся сезоне Доминик Тим сыграл в 18 матчах и одержал девять побед. Летом он заработал разрыв сухожилия и выбыл на длительный период. В августе австриец досрочно закончил сезон.