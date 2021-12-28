Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о победе сборной России в матче молодежного чемпионата мира 2022 года с Швейцарией (4:2).

«Здорово сыграли со Швейцарией. Что касается вратаря, то сыграл он хорошо. Но уверенности нет ни в одном, ни во втором. Создаем моменты, разыгрываем, надо завершать же. Что касается Мичкова, то он талант, надо беречь, лишь бы травм не было«, – цитирует Кожевникова «Чемпионат».

Двукратный олимпийский чемпион заявил, что хоккеистам нужно ответственней относиться к моментам. Их предостаточно, но не все заканчиваются голами. Проблема в завершении атак.

Сборная России занимает третье место в турнирной таблице группы Б. Команда набрала 3 очка в двух матчах. Лидирует Швейцария (6 очков), на втором месте идет национальная команда США (3 очка).