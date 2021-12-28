Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины сообщили, что смогут встретить новогодние праздники в кругу семьи. Их отпуск был сюрпризом от тренера Ирины Винер-Усмановой.

Они рассказали, что в период пандемии на Новый год они могли остаться на спортивной базе. Однако наставник позволила им съездить домой. Сестры надеются, что этот раз не станет исключением.

«Кстати, новогодние чудеса случаются! Например, в прошлом году, когда мы безвылазно сидели на закрытой базе, Ирина Александровна вдруг взяла и отпустила нас на два дня домой», – цитирует Арину Аверину People Talk.

Ее сестра добавила, что так повезло не всем спортсменам, ведь настоящие чудеса никогда не случаются дважды.