Известный спортивный журналист Геннадий Орлов прокомментировал возможный переход экс-футболиста сборной России Юрия Жиркова в «Нижний Новгород». Также нижегородский клуб могут пополнить молодые игроки «Зенита» – Даниил Одоевский и Кирилл Кравцов.

«Слышал, что Жирков еще хочет поиграть. Он не объявил о завершении карьеры. Про «Нижний Новгород» – это очень близко к правде. И туда как раз Одоевский и Кравцов поедут, в аренде будут«, – заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».

38-летний Юрий Жирков пребывает в статусе свободного агента с 1 июля 2021 года. Последним клубом футболиста был «Зенит». Ранее Жирков сообщил, что завершит профессиональную карьеру, если не получит предложений от клубов в зимнее трансферное окно.

Ранее Юрий играл за ЦСКА, «Челси», «Анжи» и московское «Динамо».