Форвард «Крыльев Советов» и сборной России Иван Сергеев проходит медосмотр в «Зените». Об этом сообщил генеральный директор команды из Санкт-Петербурга Александр Медведев.

«Сергеев сейчас проходит медосмотр. Следующим шагом будут переговоры с ним и «Крыльями Советов», – цитирует Медведева «Р-Спорт».

Иван Сергеев – лучший бомбардир «Крыльев Советов». Форвард забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи в 18-ти матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

Сергеев начинал взрослую карьеру в «Строгино». Затем Иван выступал за «Ригу», «Тамбов» и «Торпедо». В «Крылья Советов» форвард перешел в прошлом году.

В минувшем сезоне 26-летний форвард стал лучшим бомбардиров Футбольной национальной лиги и установил рекорд первенства по голам. В 42 матчах Сергеев забил 40 мячей и помог «Крыльям Советов» вернуться в Российскую Премьер-Лигу.