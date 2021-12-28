Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался о получении награды лучшему молодому футболисту России. Приз он лично получил сегодня, 28 декабря.

Церемония вручения национальной премии «Первая пятерка» прошло в Москве на ВДНХ в павильоне «Армения».

Об итогах голосования стало известно 9 декабря. В опросе спортсмен опередил Гамида Агаларова, Константина Тюкавина, Наиля Умярова и Даниила Хлусевича.

«Эта награда очень важна для меня. Это значит, что мне не надо никогда останавливаться. Хочется перерасти во что-то большее, чем лучший молодой игрок», – цитирует Захаряна Чемпионат.

Премию начали вручать с 2002 года. В разное время ее обладателями становились Александр Кержаков («Зенит»), Динияр Билялетдинов («Локомотив»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Алексей Миранчук («Локомотив»), Александр Головин (ЦСКА) и другие.