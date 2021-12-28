Российский лыжник Алексей Червоткин поделился впечатлениями от начала многодневки «Тур де Ски» перед стартом первой гонки на этапе в швейцарском Ленцерхайде.

Спортсмен отметил, что планирует пройти все старты полностью. В текущем сезоне соревнования состоятся на территории Швейцарии, Германии и Италии с 28 декабря по 4 января.

«В планах, конечно же, доехать всю многодневку. Не знаю, как каждый из спортсменов нашей группы, у кого какие задачи. Если убрать последний масс-старт в гору, то это набор соревновательной практики с прицелом на главный предстоящий старт», – приводит слова Червоткина Матч ТВ.

Сегодня, 28 декабря, лыжник стартует в коньковом спринте под 29-м номером.