Хоккейный СКА встретится с «Адмиралом» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра пройдет на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке.

«Адмирал» проиграл последний матч «Нефтехимику» (2:4). СКА также уступил в прошлой встрече. Команду из Санкт-Петербурга обыграл «Амур» (3:2). Подопечные Валерия Брагина прервали серию из трех побед. Ранее СКА выиграл матчи у «Сибири» (3:4), СКА (3:2) и «Спартака» (4:2).

ХК СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 60 очков в 43 матчах.

«Адмирал» идет на предпоследнем месте в турнирной таблице на Востоке. В активе команды из Владивостока 27 баллов.

В плей-офф Континентальной хоккейной лиги пройдут по восемь лучших команд из каждой конференции.