Форвард «Зенита» Артем Дзюба разместил в Instagram список лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги в 2021 году на фоне информации о переходе в команду форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

«Когда говорят, что ты уже не тот«, – подписал рейтинг Дзюба.

Напомним, в СМИ появилась информация о возможном переходе Ивана Сергеева в «Зенит». Форвард уже находится в Санкт-Петербурге.

Генеральный директор команды Александр Медведев подтвердил, что Сергеев проходит медосмотр.

Сергеев начинал взрослую карьеру в «Строгино». Затем он играл за «Ригу», «Тамбов» и «Торпедо» из Москвы. В «Крылья Советов» Иван перешел в прошлом году.

26-летний форвард в текущем сезоне сыграл в 20-ти матчах. Он забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.