Тренер российских лыжников Егор Сорин прокомментировал самочувствие участницы сборной Вероники Степановой. Известно, что она уже в порядке и постепенно приходит в форму.

Ранее сообщалось, что она пропустит многодневку «Тур де Ски» из-за плохого состояния здоровья. Предполагается, что у нее случилось пищевое отравление.

«Степанова сегодня чувствует себя лучше. Вчера еще была небольшая слабость. Но мы с ней больше перестраховались», – приводит слова Сорина Матч ТВ.

Он добавил, что были рекомендации врачей о пропуске соревнований. Именно это решение поддержал тренерский штаб.

Напомним, в этом сезоне Степанова отличилась в составе эстафеты на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. Она выступала на финишном отрезке и там обогнала соперниц.