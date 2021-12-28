В швейцарском Ленцерхайде сегодня, 28 декабря, стартовала многодневка «Тур де Ски». В первый день соревнований проходят спринтерские гонки свободным стилем.

Российские лыжницы Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Юлия Ступак прошли квалификационный этап. Девушки попали в топ-30.

Наталья Непряева заняла 23-е место в квалификации. Она проиграла лидеру, швейцарской лыжнице Надине Фендрих, 6,40 секунд.

Юлия Ступак прошла в 1/4 финала под 26-м номером (+6,66).

Татьяна Сорина замкнула тридцатку лучших спринтеров (+7,48).

Четвертьфинальные забеги пройдут сегодня, 28 декабря. Начало трансляции – в 16:00 по московскому времени. Гонку можно посмотреть на сайте «Матч ТВ» по ссылке.

Финальная гонка турнира пройдет 4 января 2022 года.