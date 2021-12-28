Российский лыжник Александр Терентьев поделился ожиданиями от многодневки «Тур де Ски»-2022. Сегодня, 28 декабря, спортсмен стартует в коньковом спринте в Швейцарии.

Лыжник заявлен в протоколе под 25-м номером. Прямую трансляцию гонки можно смотреть по ссылке здесь.

«Конечно, многодневку нужно дойти до конца. Это мой второй «Тур де Ски». Помню, как в том году было тяжело. Надеюсь, в этом году полегче будет. Тур будет тяжеловатый – два спринта, разделка и три масс-старта. Будет очень интересно», – заявил Терентьев в эфире Матч ТВ.

Спортсмен отметил, что круг конькового спринта тяжелый, но в то же время интересный. Особенно он будет осторожен перед коварным спуском.

Квалификация на первом этапе «Тур де Ски» уже стартовала, финалы запланированы на 16:00 по московскому времени.