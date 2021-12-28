Исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак высказался о слухах относительно взаимоотношений старшего тренера женской национальной команды Михаила Шашилова и биатлонистки Кристины Резцовой.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Шашилов был против приглашения Резцовой в сборную России.

«На Шашилова очень сильно давят, но я не знаю, откуда взялась информация, что Михаил Викторович был против привлечения Резцовой в сборную, и кто ее распустил. Он еще в начале лета рассматривал Кристину как потенциальную сборницу. У Шашилова не было никакого отторжения«, – цитирует Пака Metaraitings.

Исполнительный директор СБР добавил, что Шашилов не будет тянуть своих спортсменов в сборную, если они будут показывать плохие результаты.

В текущем сезоне Кристина Резцова завоевала бронзовую медаль в масс-старте на Кубке мира в Анси.