Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жорди Альба заболел коронавирусом. О его положительном тесте объявили сегодня, 28 декабря. В каталонском клубе продолжается цепочка заражений.

Ранее сообщалось о случае с французом Клеманом Лангле. Также в список заболевших попал бразилец Дани Алвес. Он еще не успел сыграть после подписания контракта.

В Твиттер-аккаунте «Барселоны» сказано, что оба изолировались дома и чувствуют себя нормально.

Следующий матч каталонской команды состоится 2 января, Их соперником по 19-му туру Ла Лиги станет «Мальорка».

Ранее стало известно, что клуба начались трансферные проблемы. Им необходимо найти варианты продажи нескольких игроков, чтобы вписаться в нормы финансового фэйр-плей.