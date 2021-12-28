Игроки хоккейного клуба «Динамо» стали гостями «Новогодней почты» «Петербургского дневника» и «Почты России». Спортсмены посетили мероприятие сегодня, 28 декабря. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Хоккеисты не только отправили открытки родным и близким, но и принесли подарки для благотворительного фонда «Доброделы Петербурга».

Игрок «Динамо Санкт-Петербург» Леонид Бойков поздравил жителей и гостей города с Новым годом от имени всей команды.

«Желаем вам счастья, здоровья и больших побед. Приходите на Дворцовую площадь и отправляйте такие же открытки друзьям и близким во всех уголках света«, – заявил Бойков.

Также хоккеисты оставили небольшое послание для жителей Санкт-Петербурга и свои автографы.