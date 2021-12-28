Российский лыжник Александр Терентьев поделился впечатлениями после финиша квалификационного забега в спринте свободным стилем на «Тур де Ски».

Журналист, во время интервью, заметил, что Терентьев вспотел, хотя на улице не так жарко. На данный момент столбик термометра показывает температуру -3 градуса по Цельсию в швейцарском Ленцерхайде.

«Трасса очень тяжелая. Сегодня было очень жарко. Буду выбирать второй или четвертый забеги в четвертьфинале», – заявил Терентьев в эфире «Матч ТВ».

Ранее Александр заявил, что планирует пройти многодневку до конца. Он помнит, как ему было тяжело в прошлом году и надеется, что сейчас будет полегче.

В текущем сезоне Александр Терентьев выиграл спринт на первом этапе Кубка мира. На финишном подъеме он обошел норвежца Йоханнеса Клэбо.