Сборная России по хоккею сегодня ночью сыграет с национальной командой Словакии на молодежном чемпионате мира. Игра начнется 30 декабря в 00:30 по московскому времени. Встреча пройдет в канадском Ред-Дире на стадионе «Уэстернер Парк».

Словакия начала матч с двух поражений. В первом матче команда проиграла США со счетом 3:2. Затем словаки уступили Швеции (3:0). Команда занимает последнее место в турнирной таблице группы B.

Сборная России проиграла первый матч на турнире шведам со счетом 3:6. Во втором матче подопечные Сергея Зубова были сильнее ровесников из Швейцарии (4:2). Россияне занимают третье место в турнирной таблице. В активе команды 3 очка.

Лидер группы – Швеция, набрала 6 очков. Хоккеисты из США в тремя баллами занимают вторую строчку рейтинга.