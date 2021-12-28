Брат великого аргентинца Диего Марадоны Уго Эрнан скончался в возрасте 52 лет. Причиной стала внезапная остановка сердца. Это же произошло с самим легендарным футболистом на год раньше.

О трагедии сообщает Gazzetta dello Sport. Отмечается, что факторы смерти людей во многом совпадают.

Уго Эрнан также играл в футбол. В течение спортивной карьеры он выступал за «Архентинос Хуниорс», «Асколи», «Райо Вальекано», венский «Рапид», «Депортиво Петаре», «Прогресо», «Тосу Фьючерс», «Ависпу Фукуоку» и «Консадоле Саппоро».

Кроме того, брат Диего Марадоны трижды приглашался в юношескую сборную Аргентины и забивал два гола.

Напомним, сам Марадона ушел из жизни в возрасте 60 лет, 25 ноября 2020 года. Предполагается, что он умер после острого отека легких.