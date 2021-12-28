В швейцарском Ленцерхайде началась финальная часть спринта свободным стилем в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски».

Прямую трансляцию спринта ведет телеканал «Матч ТВ».

Пять россиян пробились в 1/4 финала, попав в топ-30 лучших лыжников по итогам квалификации.

Александр Большунов выбрал на жеребьевке третий забег. Он побежит в одной группе с Ивеном Нортугом – младшим братом легендарного Петера Нортуга.

Глеб Ретивых стартует в четвертом полуфинале. В одну группу с ним попал еще один россиянин – Иван Якимушкин.

В пятой группе на старт выйдут Артем Мальцев и Александр Терентьев.

Лучшие спортсмены пройдут в 1/2 финала, а затем поборются за победу в спринте в финальном забеге.

Терентьев уже выигрывал спринт в текущем сезоне. Он одержал победу на первом этапе Кубка мира.