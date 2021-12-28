Российские лыжницы Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева успешно прошли квалификацию в первой гонке на «Тур де Ски»-2022. Теперь они выступят в четвертьфиналах конькового спринта в Швейцарии.

Начало финальной части соревнований запланировано на 16:00 по московскому времени.

Наталья Непряева заняла 23-е место в квалификации с проигрышем в 6,40 секунды лидеру. Она выбрала третью группу, их старт назначен на 16:11 по мск.

С ней же побежит еще одна россиянка Татьяна Сорина. Ее отставание было 7, 48 секунды. В их четвертьфинале также побежит Тириль Венг. У всех трех девушек в активе есть желтая карточка.

Юлия Ступак попала в 1/4 финала под 26-м номером (+6,66) и выступит в первом забеге. В ее компании будут победитель квалификации Надине Фендрих из Швейцарии и титулованная американка Джессика Диггинс.

Всего в спринте пройдет пять четвертьфиналов. После женщин в гонку на той же стадии отправятся мужчины.