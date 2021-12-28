Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выбрала самое яркое событие 2021 года в фигурном катании.
«Считаю чемпионат России самым ярким событием уходящего года», – цитирует Татьяну Тарасову «Спорт-экспресс».
Чемпионат России прошел с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.
Соревнования у женщин выиграла Камила Валиева, второй стала Александра Трусова. Тройку призеров замкнула Анна Щербакова.
У мужчин выиграл Марк Кондратюк, вторым стал Михаил Коляда, третьим – Андрей Мозалев.
В соревнованиях танцоров на льду золото завоевали Степанова/Букин, вторыми стали Дэвис/Смолкин, третьими Худайбердиева/Базин.
Лучшей спортивной парой стали Мишина и Галлямов, вторыми стали Тарасова и Морозов, третьими – Бойкова и Козловский.
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