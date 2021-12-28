Канадский фигурист, призёр чемпионатов Канады и участник ЧМ Джереми Тен высказался о формировании состава сборной России по фигурному катанию на чемпионат Европы 2022 года в Таллине.

Сообщение о составе команды Тен оставил в своём аккаунте в «Твиттере».

«Не отправить Елизавету Туктамышеву и Андрея Мозалева на чемпионат Европы — это настоящее преступление», — написал Тен.

Напомним, Андрей Мозалев занял третье место на чемпионате России по фигурному катанию 2022 в Петербурге, но вместо него в состав на чемпионат Европы был включён Евгений Семененко, занявший четвертое место. В женском одиночном катании такую рокировку не произвели: ставшая 4-й среди взрослых Елизавета Туктамышева зачислена в запас на турнир, а в состав вошла бронзовый призер ЧР Анна Щербакова.