Прыгунья в высоту Мария Ласицкене и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова стали лучшими спортсменами 2021 года по версии Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Информация об этом размещена на официальном сайте организации.

Решение было утверждено на заседании президиума Всероссийской федерации легкой атлетики во вторник.

Мария Ласицкене – единственная в истории трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту. Атлетка завоевала золото на Олимпийских играх в Токио. Также Мария выиграла Финал легкоатлетической серии Бриллиантовая лига и вошла в топ-3 лучших легкоатлетов Европы.

Анжелика Сидорова выиграла серебро на Играх в Токио. Также прыгунья победила в Финале Бриллиантовой лиги.

Тренером года был признан Геннадий Габрилян, работающий с Марией Ласицкене.