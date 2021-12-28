Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о результатах лыжницы Вероники Степановой, а также о проведении «Тур де Ски» в олимпийском сезоне.

Слова Вяльбе цитирует «Чемпионат».

По словам президента ФЛГР, она не очень представляет, насколько к месту в олимпийском сезоне такая многодневка, однако тур сокращён по дистанциям. «Почему-то уверена, что не все дойдут до финала, будут осознанно сниматься. Всё будет зависеть от самочувствия», — сказала Аллегри.

По словам Вяльбе, Степанова снялась с тура из-за отравления, но она не принимала еду в других местах.

«Не хотела бы делать из Степановой звезду. Пока она никто, хорошо пробежала в эстафете, заняла 10 место. Но это не говорит о том, что она лидер и все должны вокруг плясать», — отметила Вяльбе.