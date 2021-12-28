Алана Мамаева, бывшая жена футболиста Павла Мамаева, рассказала о скупости супруга по отношению к собственным детям.

Мамаева отреагировала на пост новой избранницы Павла, Надежды Санько, которая выложила в социальных сетях видео с помолвочным кольцом. Стоимость ювелирного украшения равна 12 млн рублей.

«Последний раз Павел прислал на дочь 30 тысяч рублей 20 ноября. Мда…Только в нашей стране футболист может покупать кольцо Graff за 12 миллионов рублей и судиться за алименты. Истец Павел подал в суд на алименты на меня!» – написала Алана в «сториз».

Экс-жена футболиста добавила, что Павел требует раздела имущества. Также он наложил арест на ее машины.

Мамаев перешел в «Химки» из «Ростова» в декабре 2021 года.