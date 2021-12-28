Российская лыжница Наталья Непряева пробилась в полуфинал спринтерской гонки, которая сегодня, 28 декабря, открыла многодневку «Тур де Ски».

Спортсменка выступала во втором забеге и показала в нем второе время, уступив норвежке Тириль Венг все две сотые секунды. Также в этой шестерке бежала Татьяна Сорина, она стала пятой и не прошла дальше.

Отметим, что Непряева стала единственной россиянкой, которой удалось выйти в следующую стадию гонки. Юлия Ступак, выступавшая в первом забеге, финишировала с третьим результатом и завершила борьбу.

Завтра, 29 декабря, в рамках «Тур де Ски» пройдут гонки классическим стилем с раздельным стартом.