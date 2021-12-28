Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба показал публике в Instagram свои спортивные результаты. Спортсмен выложил таблицу рейтинга наиболее результативных футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) в уходящем году.

Дзюба опубликовал в личном блоге в Instagram таблицу, где футболист держится на первой строчке по количеству результативных действий среди всех нынешних игроков РПЛ.

В 2021 году российский нападающий успел сыграть в 27 матчах в рамках чемпионата России. При этом форвард забил 19 мячей в ворота противников и сделал девять результативных передач.

Артем Дзюба лидирует по количеству забитых голов, показателю «гол+пас», а также по среднему числу результативных действий за матч РПЛ в этом году.

«Когда говорят, что ты уже не тот», — посмеялся в Instagram футболист.

Следом за Дзюбой в топе находится одноклубник спортсмена Сердар Азмун, который успел в 24 матчах забить 15 голов и сделать пять результативных передач. Завершает топ-3 самых сильных футболистов нападающий «Спартака» Александр Соболев. Спортсмен отличился 13 голами и шестью пасами в 26 играх.

Напомним, срок действия контракта Артема Дзюбы с «Зенитом» истекает уже через полгода — летом 2022 года. При этом стоит отметить, что в договоре прописан пункт об автоматическом продлении в зависимости от времени, которое спортсмен будет играть на поле.

Ранее в СМИ появилась новость, что главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак не желает продлевать контракт с форвардом. Также есть информация, что казанский «Рубин» и «Зенит» уже обсудили возможный трансфер Артема Дзюбы.