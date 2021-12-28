Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал слухи о переходе форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

Напомним, ранее генеральный директор команды подтвердил, что нападающий проходит медицинский осмотр. После этой процедуры будет решаться вопрос о трансфере.

«Вряд ли Сергеев сможет заменить Дзюбу. Все-таки Артем – это большая личность и с точки зрения влияния в раздевалке, и в плане статуса в команде. Я думаю, что «Зенит» продолжит искать наппадающего», – цитирует Игонина Betonmobile.ru.

Игонин считает, что Сергееву нужно будет время на то, чтобы адаптироваться в «Зените». Многое будет зависеть от его психологической устойчивости. Экс-капитан сине-бело-голубых считает, что у Ивана будет возможность адаптироваться к команде, ведь он приходит в «Зенит» перед сборами.