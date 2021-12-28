В Ленцерхайде стартовала лыжная многодневка «Тур де Ски». Сегодня, 28 декабря лыжники участвуют в спринте свободным стилем.

Российская лыжница Наталья Непряева вылетела на стадии полуфинала. Она пришла к финишу шестой. Спортсменка боролась за выход в финал, но не смогла выйти на финишную прямую в числе лидеров.

Остальные российские спортсменки выбыли еще раньше. Юлия Ступак не прошла дальше 1/4 финала. Она пришла к финишу третьей в своем забеге. Татьяна Сорина заняла пятое место в четвертьфинале.

Борьбу за медали продолжают мужчины Глеб Ретивых и Александр Терентьев. Лидер сборной России Александр Большунов выбыл из борьбы на стадии четвертьфинала.

Многодневка «Тур де Ски» завершится 4 января 2022 года.