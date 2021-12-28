Российские лыжники Глеб Ретивых и Александр Терентьев не смогли пробиться в финальный забег конькового спринта в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски».

Первый этап «Тура» стартовал сегодня, 28 декабря, в швейцарском Ленцерхайде.

Ретивых бежал в первом полуфинале и финишировал лишь на шестом месте, не попав даже в число лаки-лузеров. Лидеру забега Клэбо он уступил более четырёх с половиной секунд.

Терентьев финишировал четвёртым во втором полуфинале. Он не смог ускориться на финише из-за того, что француз Рено Жей перекрыл ему финишный коридор.

В финальном забеге примут участие норвежцы Йоханнес Клэбо, Пол Голберг и Эрик Вальнес, французы Люка Шанава и Ришар Жув, а также итальянец Федерико Пеллегрино.