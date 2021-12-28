Бывший владелец московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко высказал мнение о возможном переходе Артема Дзюбы в «Рубин».

Слова Червиченко цитирует портал Sport24.

Как считает эксперт, и без перехода в «Рубин» Дзюба может вернуться в сборную.

«В «Зените» он точно еще спокойно пару лет поиграет. Да и в сборной плох не будет. Тем более, что поляки — все здоровые. Он мог бы пригодиться в этом матче», — сказал Червиченко, добавив, что не уверен в том, что Дзюба может сыграть полный матч на хорошем уровне, однако хотя бы на полчаса хорошей игры его хватит.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о переговорах «Зенита» и «Рубина» по поводу трансфера Артема Дзюбы. В составе «Зенита» 33-летний нападающий стал трехкратным чемпионом России, его текущий контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.