FIS одобрило запрос сборной России относительно действий француза Рено Же на финише полуфинального забега в рамках первого этапа «Тур де Ски». Же занял позицию перед россиянином Александром Терентьевым и не дал ему сделать финишное ускорение.

Однако такое решение не позвонило Терентьеву выйти в финал спринта. Александр поднялся на третье место в своем забеге, но не смог пройти лаки-лузером.

«Тур де Ски» начался сегодня, 28 декабря. Россияне не смогли выйти в финал спринтерских гонок свободным стилем.

Соревнования пройдут на территории Швейцарии, Германии и Италии и завершатся 4 января.

Действующие победители многодневки – россиянин Александр Большунов и американка Джессика Диггинс.Лидер российской сборной выигрывал многодневку два раза подряд.