Клубы Евролиги заявляют о новых положительных тестах на коронавирус.

Баскетбольный клуб «Милан» в полном составе ушел на карантин. Матчи переносятся.

В «Реале» коронавирусом заболело 10 человек. В их числе – главный тренер Пабло Ласо.

В «Олимпиакосе» заявили, что положительные тесты сдали восемь человек. В команде осталось восемь здоровых игроков, но матч против ЦСКА перенесен.

В АСВЕЛе коронавирусом заболели 4 игрока и 4 члена тренеского шатаба.

В «Барселоне» инфицированы три баскетболиста.

«Панатинаикос» заявил о двух выявленных случаях коронавируса в команде.

Согласно регламенту, команда может запросить перенос матча, если не может собрать 8 здоровых игроков из заявки. Матчи «Реала» и «Милана» в текущем раунде перенесены.