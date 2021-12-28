Норвежский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо выиграл коньковый спринт на старте лыжной многодневки «Тур де Ски» в сезоне-2021/22.

Многодневка стартовала сегодня, 28 декабря, в швейцарском Ленцерхайде.

В финале Клэбо уверенно обошел всех конкурентов более чем на секунду. Второе место смог занять француз Ришар Жув, третье место у его соотечественника Люки Шанава.

До полуфинала дошли россияне Глеб Ретивых и Александр Терентьев, в четвертьфинале вылетели Александр Большунов, Артем Мальцев и Иван Якимушкин.

У девушек победу одержала американка Джессика Диггинс, действующая победительница «Тура». Второе место в финале у норвежки Матильде Мюрвольд, третьей стала словенка Анамария Лампич. Лучшая из россиянок Наталья Непряева смогла дойти до стадии полуфинала.