Переход иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна во французский «Лион» в январе не состоится. Информацию об этом сообщает портал Sport24.

По данным СМИ, причина срыва трансфера в том, что «Зенит» не сумел подобрать Азмуну замену, именно это стало причиной разрыва сделки, а не сумма в 3 миллиона евро, которую «Зенит» якобы требовал от «Лиона». Информацию об этом сообщил источник, близкий к самому Азмуну.

Принципиальная позиция клуба по вопросу поиска достойной замены Азмуна оказалась решающей в вопросе трансфера — а замену «Зенит» так и не подобрал.

Источник также подтвердил информацию, что Азмун не хотел бы покидать «Зенит» в зимнее трансферное окно, поэтому нападающий вряд ли перейдет в другой клуб раньше лета 2022 года.