Шведский лыжник Калле Халварссон высказался о поведении россиянина Артема Мальцева в четвертьфинале спринтерской гонки на «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде.

Слова Халварссона цитирует портал Expressen.

«Мальцев поступил неспортивно и некрасиво. Сейчас будут говорить про отмазки, но он испортил мне гонку. Я иду на хорошей скорости, но он выходит и сбивает мой темп», — сказал Халварссон, добавив, что Мальцев не должен был так делать, ведь не имел шансов на победу, а шведу помешал.

«Разговаривали ли мы потом? Нет, я плохо говорю по-русски. Но, конечно, я разочарован. По новым правилам нельзя маневрировать, как это делал он», — сказал Халварссон, добавив, что нынешние правила трудны для понимания.

Напомним, оба лыжника не смогли пройти в полуфинал гонки.