Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров высказался о медальных ожиданиях от российских биатлонистов на Зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, Китай.

Слова Майгурова цитирует портал Sport24.

«У нас нет каких-то суперпланов. Учитывая наши результаты за последний цикл, был бы рад двум медалям, одна из которых золотая», — сказал глава СБР, подчеркнув, что российские биатлонисты будут бороться за медали в каждой гонке.

Напомним, в этом сезоне сборная России по биатлону имеет три награды Кубка мира в эстафетных гонках (серебро у женщин, две бронзы — у мужчин) и три — в личных гонках: два серебра Эдуарда Латыпова и бронза Кристины Резцовой.

Зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля 2022 года.