Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о том, какой медальный план у сборной России по лыжным гонкам на Зимние Олимпийские игры в Пекине.

Слова Вяльбе с пресс-конференции цитирует Sport24.

«Медальный план, я считаю, очень высокий, мы должны к нему стремиться: 1 золото, 1-2 серебра, 1-2 бронзы. Это то, что может наша команда», — сказала президент ФЛГР.

На прошлых Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане сборная России по лыжным гонкам осталась без золотой медали, однако завоевала несколько серебряных и бронзовых наград. Трехкратным серебряным призером и бронзовым призером тех игр стал Александр Большунов.

Напомним, Зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют уже 4 февраля. Закончится Олимпиада 20 февраля.