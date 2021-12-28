Российский тренер по фигурному катанию Павел Слюсаренко сообщил о том, что чемпионы мира среди юниоров в парном катании Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов полностью пропустят сезон-2021/22.

Слова Слюсаренко цитирует портал «Матч ТВ».

По словам тренера, фигуристы уже вышли на лёд после травмы спины у партнёра и начали готовиться.

«В этом сезоне они уже точно не выйдут на соревнования, потому что Диме можно будет давать нагрузку только месяца через три», — сказал Слюсаренко, отметив, что прямо сейчас фигуристы просто катаются без выполнения элементов, так как их делать пока полностью запрещено.

Напомним, в прошлом сезоне Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов перешли во взрослое катание, а в олимпийском сезоне не выступили ни на одном старте.