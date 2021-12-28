Российский тренер по фигурному катанию Павел Слюсаренко высказался о выступлении пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов на чемпионате России по фигурному катанию 2022.

По словам Слюсаренко в интервью «Матч ТВ», на турнире паре не удалось показать то, что задумано.

«На тренировках ребята катаются отлично, делают абсолютно всё. Мы стараемся сделать всё, чтобы на соревнованиях они могли показать свой максимум», — сказал тренер, добавив, что у пары ещё есть время и соревнования, на которых они могут сделать все в этом сезоне.

Слюсаренко отметил, что третье место для пары — это их место по прокатам на чемпионате, фигуристы допускали ошибки. «Пары Тамары Николаевны Москвиной выступили чисто. Поэтому вопросов к результату быть не может.