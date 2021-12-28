Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о снижении заболеваемости коронавирусом в России на последнюю неделю.

Слова Поповой цитирует агентство ТАСС. По словам Поповой на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве России, тенденция к снижению заболеваемости в России не прекращается последние 7 недель.

«Показатель заболеваемости на прошедшей неделе составил 118,17 на 100 тыс. населения, что на 11,2% ниже, чем на неделе предыдущей», — сказала Попова. Также она подчеркнула, что 76 регионов страны показали положительную динамику по снижению заболеваемости коронавирусом, рост отмечается всего в двух регионах.

Около четверти случаев заболеваемости коронавирусом приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область, остальные три четверти — это другие субъекты РФ.