Директор олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева Елена Болотова сообщила о том, что спортсмена выписали из больницы после избиения.

Слова Болотовой цитирует портал «Спорт-Экспресс». Выписка, по её словам, прошла сегодня, 28 декабря, и сейчас фигурист находится у реабилитолога.

«Я знаю, что эти дни он будет с врачом. Он очень сильно рвётся на лёд и боится всех подвести. Сейчас должно быть принято решение», — сказала Болотова, добавив, что сейчас состояние Соловьева удовлетворительное.

В ближайшее время врачи должны сказать, какие нагрузки возможны.

В декабре-январе Дмитрий Соловьев должен был выступать вместе с Алиной Загитовой в шоу «Аленький Цветочек» Татьяны Навки в Санкт-Петербурге.