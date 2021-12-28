Российский тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о решении включить Анну Щербакову в состав на чемпионат Европы по фигурному катанию.

На мероприятии, посвящённом шоу «Золушка» в Санкт-Петербурге, Плющенко отвечал на вопросы болельщиков. Тренер отметил, что Туктамышева исполнила сложнейшую программу с двумя тройными акселями на чемпионате России, а Щербакова каталась без ультра-си, упав с четверного флипа, а также сделала ошибку на каскаде лутц-риттбергер.

«Я сейчас вообще не комментирую и не даю интервью, восемь месяцев не общался с прессой. Все все понимают, все видят. Я бы сделал контрольный прокат: Аня покаталась бы против Лизы», — отметил Плющенко, добавив, что можно было бы посмотреть, кто в хорошей форме.

«Я смотрел тренировки Ани, Аня была вообще не в форме. Ни разу на тренировке не сделала четверного. Может, федерация что-нибудь придумает и сделает контрольный прокат», — сказал Плющенко, добавив, что еще не совсем ясно, кто поедет третьим номером — Анна Щербакова или Елизавета Туктамышева.