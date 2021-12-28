Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Евгения Буртасова (Павлова) начали борьбу за победу в Рождественской гонке 2021 года в немецком Рупольдинге.

Изначально гонка должна была пройти на арене «Ауф Шальке» в Гельзенкирхене, однако из-за коронавируса было принято отменить этот вариант и перенести старт в Рупольдинг, как и в прошлом году.

В гонке участвуют 10 пар биатлонистов: украинцы Дмитрий Пидручный/Юлия Джима, немцы Бенедикт Долль/Ванесса Хинц и Эрик Лессер/Янина Хеттих, итальянцы Доротея Вирер/Лукас Хофер, чехи Михал Крчмар/Маркета Давидова, финны Теро Сеппала/Мари Эдер, канадцы Эмма Лундер/Кристиан Гоу, швейцарцы Йоша Буркхальтер и Лена Хекки, австрийцы Феликс Ляйтнер и Лиза Тереза Хаузер.

Отметим, Елисеев и Буртасова являются действующими чемпионами Рождественской гонки.