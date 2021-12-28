Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная высказалась о некорректном вопросе в сторону Анны Щербаковой на пресс-конференции после чемпионата России по фигурному катанию 2022.

В своем новом видео на ютуб-канале Косторная отметила, что на пресс-конференции после произвольной программы девушек Щербаковой задали странный вопрос.

«Вот, должна была ехать Лиза (Туктамышева), она откаталась лучше, а ты с четверных упала и почему ты должна ехать?», — пересказала вопрос Косторная, добавив, что после просмотра ответа Анны ей стало обидно за коллегу по группе.

«Почему к спортсменам предъявляются какие-то претензии? Спортсмен вышел и сделал свою работу. Остальное зависит не от него», — сказала Косторная, подчеркнув, что журналист будто намеренно обвиняет человека в своем подвохе. Фигуристка отметила, что не понимает, зачем такое делать, поскольку потом спортсмен просто не будет общаться со СМИ.