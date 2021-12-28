Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал о своих чувствах после завоевания титула чемпиона России в мужском одиночном катании. Он выиграл турнир-2022 в Санкт-Петербурге.

В интервью Sport24 Кондратюк сказал, что не помнит своей реакции в тот момент, а только выражение лица после проката, что сидел с игрушкой — остальное в тумане. После выступления фигурист решил пересмотреть свой прокат.

«Я лежал в номере и заплакал. На каком моменте? Когда выставляли оценки», — сказал Кондратюк, отметив, что на этом чемпионате России все 18 одиночников могли попасть в тройку при стечении обстоятельств, поскольку у всех примерно одинаковый контент по сложности.

«Конечно, я хотел побороться за медаль, но даже в смелых мечтах не думал, что закончится именно так», — сказал Кондратюк.